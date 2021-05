Rakúsko postupne vyradí protikoronavírusovú vakcínu AstraZeneca

Viedeň 18. mája (TASR) - Rakúsko postupne vyradí proticovidovú vakcínu od spoločnosti AstraZeneca zo svojho očkovacieho programu. Dôvodom tohto kroku sú problémy s dodávkou tejto látky, ako aj obavy verejnosti po medializácii správ o jej ojedinelých vedľajších účinkoch, informovala v utorok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na rakúske ministerstvo zdravotníctva.



Rakúsko sa stalo treťou európskou krajinou, ktorá pristúpila k postupnému vyradeniu AstraZenecy. Obe tieto krajiny hlásili niekoľko prípadov závažných krvných zrazenín u ľudí, ktorým bola podaná táto vakcína.



"Pravdepodobne budeme pokračovať v podávaní prvej dávky AstraZenecy do začiatku júna, následne túto látku vyradíme," vyhlásil v pondelok neskoro večer pre súkromnú televízmu stanicu Puls 24 rakúsky minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein.



Rezortný šéf dodal, že tí, ktorí už dostali prvú dávku AstraZenecy, dostanú aj druhú, ale úrady neskôr určia, ktorá iná vakcína sa použije pre akékoľvek opakovacie dávky.



Mückstein podľa vlastného vyjadrenia trvá na tom, že AstraZeneca je "bezpečná", ale Rakúsko prijalo dané rozhodnutie z dôvodu zlej reputácie tejto látky v radoch verejnosti a z dôvodu problémov s jej distribúciou.



Európska komisia zažalovala túto britsko-švédsku farmaceutickú firmu za to, nedokázala dodať milióny dávok svojej vakcíny.



V Rakúsku z deviatich miliónov obyvateľov dostala aspoň jednu dávku už tretina populácie, píše AFP. Rakúsko spustilo očkovanie proti covidu ako väčšina krajín EÚ koncom decembra 2020. Väčšina z kompletne zaočkovaných osôb dostala vakcínu Pfizer/BioNTech.



Európska lieková agentúra (EMA), ako aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúčajú pokračovanie vakcinácie, tvrdiac, že výhody očkovania prevažujú nad možnými sprievodnými rizikami.