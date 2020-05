Rakúsko povolí od 29. mája podujatia do 100 účastníkov

Viedeň 25. mája (TASR) - Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober a štátna tajomníčka pre oblasť kultúry Andrea Mayerová predstavili na pondelňajšej tlačovej konferencii plán uvoľňovania obmedzení v oblasti kultúry, ktoré boli zavedené v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Informoval o tom denník Kurier.



Anschober upozornil na to, že v Rakúsku má pandémia "veľmi dobrý vývoj" a evidujú tam len 36 nových prípadov nakazených a 760 aktívnych prípadov, z ktorých je 139 v nemocniciach, čo umožňuje povoliť zmiernenie opatrení aj vo sfére kultúry.



Od 29. mája budú povolené vonkajšie i vnútorné podujatia do 100 účastníkov. K 1. júlu sa ich počet zvýši na 500 a od 1. augusta na 750 až 1250 (v tomto prípade bude potrebné výnimočné povolenie). Miesta na sedenie musia byť však pridelené, inak bude platiť hranica do 100 ľudí. Od začiatku júla sa otvoria aj kiná.



Anschober zdôraznil, že 29. mája sa otvoria aj hotely a voľnočasové zariadenia vrátane zábavných parkov či kúpalísk. Minister apeloval na "konzekventné bezpečnostné opatrenia", ktoré je potrebné dodržiavať, aby "sa nám nič nestalo".



Pri kultúrnych podujatiach vo vnútorných priestranstvách sú možné aj výnimky z dodržiavania metrového odstupu, avšak v tom prípade musia ľudia nosiť ochranné rúška. Meyerová podľa agentúry DPA spresnila, že napríklad v divadlách, kde sú rady na sedenie tesne vedľa seba, stačí, ak zostane voľné každé druhé sedadlo - ľudia však musia mať rúška zakrývajúca ústa a nos.



Kultúrne podujatia budú môcť spoločne navštíviť štyria dospelí ľudia - tento počet platí aj v gastronómii. Takéto pravidlá platia aj pre kongresy, oslavy narodenín, svadby a pohreby, dodal Anschober.



Meyerová uviedla, že tieto nariadenia platia do konca augusta. V septembri môže dôjsť k ďalším zmierneniam obmedzení, dodala.



Spolu s otváraním je podľa Anschobera dôležité uskutočniť aj ofenzívnu stratégiu na zastavenie šírenia vírusu a udržanie nízkeho počtu nakazených, aby sa zabránilo druhej vlne nákazy.