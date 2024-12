Rakúsko pozastavilo sýrske žiadosti o azyl, avizuje deportácie

Viedeň 9. novembra (TASR) - Rakúsko v pondelok oznámilo, že pozastavuje schvaľovanie žiadostí Sýrčanov o azyl. Sýrskych utečencov chce zároveň deportovať nazad do ich vlasti, informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Viedeň sa takto vyjadrila deň po tom, ako sýrski povstalci prevzali kontrolu nad Damaskom a zvrhli dovtedajšieho prezidenta Bašára Asada.



V Rakúsku žije v súčasnosti približne 100.000 Sýrčanov, z ktorých tisíce čakajú na udelenie azylu. Ide tak o jednu z ich najpočetnejších menšín v Európe.



Konzervatívny rakúsky kancelár Karl Nehammer nariadil v pondelok ministerstvu vnútra, aby pozastavilo aktuálne prebiehajúce vybavovanie žiadostí Sýrčanov o azyl a preskúmalo aj všetky doteraz udelené azyly. "Odteraz sú prebiehajúce (azylové) konania sýrskych občanov zastavené," uviedlo zmienené ministerstvo.



Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner dodal, že "ministerstvo poveril prípravou riadneho programu repatriácie a deportácie do Sýrie".



Pozastavené bude podľa ministerstva aj tzv. zlučovanie rodín - ide o systém, ktorý umožňuje Sýrčanom v Rakúsku priviesť si do krajiny príbuzných.



"Politická situácia v Sýrii sa v posledných dňoch zásadne a hlavne veľmi rýchlo zmenila," uviedol ďalej rezort vnútra. Dodal, že novovzniknutú situáciu momentálne "monitoruje a analyzuje", pričom jej prehodnotenie označil za nevyhnutné.



Pozastavenie sa týka približne 7300 Sýrčanov, ktorých azylové žiadosti sú v tzv. prvej fáze posudzovania. Od roku 2015 získalo azyl v Rakúsku už približne 87.000 Sýrčanov.