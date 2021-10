Pravicové hnutie identitárov hliadkovalo na hraniciach Burgenland

Eisenstadt 17. októbra (TASR) - Pochôdzka približne 60 príslušníkov pravicovo-extrémistického hnutia identitári sa uskutočnila v noci zo soboty na nedeľu na hraniciach rakúskej spolkovej krajiny Burgenland. Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer vyhlásil, že takúto akciu "nie je možné tolerovať", píše agentúra APA.



Nehammer v nedeľňajšom vyhlásení uviedol, že rakúsky Spolkový úrad na ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT) tento vývoj dôsledne sleduje a prijal všetky možné opatrenia. Preveruje sa i to, či nedošlo k porušeniu zákona o zhromaždeniach.



Na túto akciu od jej začiatku v sobotu od 22.00 h až do ukončenia v noci o 02.00 h dohliadala polícia a BVT, ktorý identitárov považuje za pravicovoextrémistický subjekt. Nehammer poukázal tiež na to, že od júlovej novely zákona o symboloch sú symboly identitárov zakázané.



Podobná "pochôdzka" identitárov v pohraničnej oblasti Rakúska sa konala už začiatkom októbra. Jej cieľom bolo podľa on-line portálu blízkemu tomuto hnutiu dokumentovať nelegálne prechody hraníc a odstrašiť prevádzačov migrantov.



Minister Nehammer ale zdôraznil, že týmito krokmi sa dosiahne presný opak. "Správanie tejto extrémistickej skupiny (identitárov) bráni polícii v práci, a to najmä čo sa týka kontroly hranice v rámci štrukturálneho vyšetrovania boja proti pašerákom ľudí," vyhlásil.