Rakúsko pre indický variant znova zakáže pristávanie letov z Británie

Viedeň 25. mája (TASR) - Rakúsko z dôvodu šírenia indického variantu koronavírusu B.1.617.2 opätovne v termíne od 1. júna do 20. júna zavádza zákaz pristávania letov z Británie. Informovala o tom v utorok agentúra APA s odvolaním sa na nariadenie ministerstva zdravotníctva, ktoré bolo zverejnené v pondelok večer. Británia je zároveň s platnosťou od utorka zaradená na zoznam oblastí s výskytom variantov covidového vírusu.



Cestovanie z Británie do Rakúska – rovnako ako z Brazílie, Indie a Juhoafrickej republiky, teda z krajín, kde sa šíria mutácie vírusu – je možné len vo veľmi obmedzenej miere. Pristávanie letov z JAR a Brazílie nie je povolené už od januára a koncom apríla sa tento zákaz rozšíril aj na Indiu. V prípade Británie bol tento zákaz v účinnosti od decembra 2020 do marca tohto roku. Letové spojenie medzi oboma krajinami bolo obnovené 21. marca.



Pricestovať smú v podstate len rakúski občania a osoby s bydliskom v Rakúsku. Vstup na územie štátu je možný aj z humanitárnych dôvodov či v súvislosti s nevyhnutnými záujmami Rakúska, pričom v takom prípade je potrebný PCR test. Ten je povinný i pre zaočkovaných a uzdravených z covidu. Platí tiež povinnosť podstúpiť desaťdňovú karanténu, ktorú je možné ukončiť po piatich dňoch v prípade opätovného testu s negatívnym výsledkom.



Tzv. indický variant koronavírusu sa v Británii šíri najmä v okrese Bolton v okolí Manchestru, kde podľa najnovších údajov zaznamenali za sedem dní na 100.000 obyvateľov približne 450 nových prípadov nákazy. Odborníci vychádzajú z toho, že indický variant sa šíri rýchlejšie než britský variant B.1.1.7, ktorý bol v Spojenom kráľovstve donedávna dominantným.



Britský premiér Boris Johnson čelí kritike za to, že jeho vláda vyhlásila Indiu za rizikovú krajinu až niekoľko týždňov po tom, čo sa objavili správy o nebezpečnej mutácii vírusu.