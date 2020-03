Pre koronavírus odložili komunálne voľby v Štajersku a Vorarlbersku

Viedeň 12. marca (TASR) – Rakúske spolkové krajiny Štajersko a Vorarlbersko dnes oznámili rozhodnutie odložiť voľby do obecných zastupiteľstiev, ktoré sa mali na ich území konať tento mesiac. Cieľom opatrenia je predchádzať ďalšiemu šíreniu nového druhu koronavírusu, informoval portál rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu a televízie (ORF).



Komunálne voľby vo Vorarlbersku sa mali konať nadchádzajúcu nedeľu, v Štajersku boli plánované o týždeň neskôr.



Vorarlberský hajtman Markus Wallner poukázal v tejto súvislosti na "očakávané ďalšie rozšírenie koronavírusu v Rakúsku a nové opatrenia ohlásené spolkovou vládou". K odkladu volieb došlo podľa neho po dohode so zväzom obcí, všetkými frakciami krajinského snemu, ako aj spolkovou vládou vo Viedni. Možný náhradný termín hlasovania zatiaľ nebol stanovený.



S podobným vyhlásením vystúpilo aj krajinské vedenie v Štajersku. Hajtman Hermann Schützenhöfer a jeho námestník Anton Lang uviedli, že nový termín volieb bude oznámený v priebehu štyroch mesiacov. Možnosť predčasného hlasovania od piatka zostáva podľa nich zachovaná, rovnako ako aj platnosť rozdaných hlasovacích lístkov.



Počet potvrdených prípadov nakazenia novým druhom koronavírusu v Rakúsku od štvrtkového rána opäť výrazne vzrástol, a to z 302 na 361. Popri 109 prípadoch v Tirolsku spolkové ministerstvo zdravotníctva eviduje 66 prípadov vo Viedni, 58 prípadov v Hornom Rakúsku, 51 prípadov v Dolnom Rakúsku, 33 prípadov v Štajersku, 19 prípadov v Salzbursku, 16 prípadov vo Vorarlbersku, šesť prípadov v Burgenlande a tri prípady v Korutánsku.



Najnovšia oficiálna štatistika bola zverejnená niekoľko hodín po tom, ako Rakúsko zaznamenalo prvé úmrtie na ochorenie spôsobované novým koronavírusom. Muž vo veku 69 rokov, trpiaci aj inými zdravotnými ťažkosťami, mu podľahol v noci na štvrtok vo Viedni.