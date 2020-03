Pre koronavírus uzavrú letisko v Innsbrucku

Innsbruck 19. marca (TASR) - Letisko v Innsbrucku, hlavnom meste rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko, preruší nadchádzajúci pondelok až do odvolania svoju prevádzku v dôsledku koronavírusovej pandémie. Prevádzkovatelia to oznámili vo štvrtok vo vyhlásení, o ktorom informovala tlačová agentúra APA.



Opatrenie sa nebude vzťahovať na priľahlý heliport využívaný políciou a záchrannou službou. Samotné letisko bude naďalej pripravené odbavovať v naliehavých prípadoch ambulantné lety.



Pracovníci innsbruckého letiska majú prejsť od 1. apríla na skrátený pracovný úväzok, čo bolo vyhodnotené ako jediné možné riešenie, ako sa zatiaľ vyhnúť prepúšťaniu.



Viedenské medzinárodné letisko medzitým v súvislosti s kornavírusovou pandémiou obmedzilo prevádzku na jediný terminál (č. 3), kde od štvrtka až do odvolania prebieha odbavovanie všetkých letov, ktoré ešte neboli zrušené. Letisko je naďalej pripravené prijímať lety s vracajúcimi sa rakúskymi dovolenkármi a tiež náklady, ako sú liečivá a iné dôležité druhy tovaru.



Podľa utorňajšej správy agentúry Reuters sa viedenské letisko v nadchádzajúcich dňoch chystá úplne zastaviť odbavovanie pravidelných letov. Najväčšie aerolínie, ktoré letisko využívajú - Austrian Airlines a Laudamotion -, už predtým avizovali, že v najbližších dňoch pozastavia lety z rakúskej metropoly.



Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu vo štvrtok v Rakúsku stúpol na viac ako 2000. Úmrtí v dôsledku nákazy bolo oficiálne šesť.



Od pondelka nadobudli v krajine účinnosť rozsiahle obmedzenia pohybu ľudí, ako aj rozsiahle uzavretie obchodov a reštaurácií.