Rakúsko pre kroky Ruska opäť otvorí odstavenú uhoľnú elektráreň

Viedeň 20. júna (TASR) - Rakúska vláda v nedeľu oznámila, že opäť uvedie do prevádzky odstavenú uhoľnú elektráreň v meste Mellach na juhu krajiny. Urobí tak pre obavy z možného nedostatku elektrickej energie, ktoré súvisia s obmedzením dodávok plynu z Ruska, informuje agentúra AFP.



Plán na oživenie odstavenej elektrárne Mellach bol ohlásený po nedeľňajšom krízovom zasadnutí vlády kancelára Karla Nehammera. Celý proces, na ktorom budú úrady spolupracovať s najväčším rakúskym dodávateľom elektriny - spoločnosťou Verbund - by mal pravdepodobne potrvať niekoľko mesiacov.



Elektráreň by mala byť potom opäť schopná vyrábať elektrinu, ak si to bude vyžadovať nepriaznivá energetická situácia, uviedlo ministerstvo životného prostredia vo Viedni.



"Naším prvým cieľom je zaistiť (energetické) dodávky krajiny. Ide o to, aby sa chýbajúci ruský plyn nahradil s pomocou iných zdrojov alebo dodávateľov," uviedol v nedeľu večer kancelár Nehammer, ktorý upozornil na to, že Rakúsko dostáva až 80 percent plyn z Ruska.



Ruský koncern Gazprom v posledných dňoch obmedzil dodávky plynu do Rakúska, podobne ako do viacerých ďalších európskych krajín. Rakúske plynové zásobníky OMV sú aktuálne naplnené na 64 % kapacít.



Posledná rakúska uhoľná elektráreň Mellach bola odstavená na jar 2020 v rámci postupného prechodu krajiny na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.



Opätovný návrat k používaniu uhlia na výrobu elektriny - v súvislosti s obmedzením ruských dodávok plynu - ohlásilo v nedeľu aj Nemecko. "Aby sme znížili spotrebu, musíme používať menej plynu na výrobu elektriny. Namiesto toho budeme musieť viac používať uhoľné elektrárne," uviedlo spolkové ministerstvo hospodárstva, ktoré to označilo za "bolestivý ale nevyhnutný krok".