Rakúsko pre opätovnú migračnú vlnu posilňuje ochranu svojich hraníc

Viedeň 24. júla (TASR) – Rakúsko sa chystá posilniť ochranu svojich štátnych hraníc, pretože na jeho územie začína opäť prichádzať čoraz viac migrantov. Podľa agentúry DPA to v sobotu oznámili minister vnútra Karl Nehammer a ministerka obrany Klaudia Tannerová.



Spočiatku bude do pohraničného pásma vyslaných dodatočných 400 vojakov. „Vidíme, že počet ľudí, ktorí žijú na rakúskych hraniciach v strachu a obavách, znova narastá," vysvetlil Nehammer.



Kriminálnou migračnou vlnou sú obzvlášť postihnuté najmä hranice s Maďarskom. Len tento rok tam bolo zatknutých okolo 200 prevádzačov, približuje nemecká tlačová agentúra.



„Cieľom tohto kroku je dostať pod kontrolu prúd migrantov," objasnila šéfka rakúskeho rezortu obrany Tannerová.



Pred tromi týždňami otriasla Rakúskom vražda 13-ročného dievčaťa, ktorá sa stala v hlavnom meste Viedeň. Z jej smrti boli obvinení a zatknutí niekoľkí afganskí migranti, ktorí ju údajne nadrogovali, sexuálne zneužili a nakoniec zadusili.



„Ak dôjde ku kolapsu v Afganistane, ktorý práve opúšťajú jednotky Spojených štátov i Severoatlantickej aliancie, tak sa odtiaľ do Európy spustí obrovská vlna migrantov," zareagoval na zločin maďarský premiér Viktor Orbán.