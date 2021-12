Rakúsko sprísni opatrenia:Osoby z rizikových krajín pôjdu do karantény

Viedeň 22. decembra (TASR) - Rakúsko pre šírenie koronavírusového variantu omikron sprísni od 27. decembra opatrenia. Gastroprevádzky budú môcť byť otvorené len do 22.00 h a obmedzené budú aj počty účastníkov na hromadných podujatiach. Informovala o tom v stredu agentúra APA.



Maximálny počet účastníkov na podujatiach bez pridelených miest na sedenie je 25. V prípade, ak sú miesta na sedenie pridelené, sa počet možných účastníkov zvýši na 500. Na podujatiach, kde sa účastníci preukážu potvrdením o kompletnom očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19 (tzv. pravidlo 2G) a zároveň aj negatívnym testom, sa môže zúčastniť 1000 ľudí. Až 2000 ich môže byť v prípade, ak sú zaočkovaní tromi dávkami vakcíny a majú aj negatívny test. Pravidlo 2G a respirátor typu FFP2 sú potrebné na všetkých typoch podujatí, píše denník Der Standard.



Rakúsko od 25. decembra vyhlási Dánsko, Holandsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo za rizikové krajiny z dôvodu šírenia variantu omikron. Cestujúci z týchto krajín budú musieť po príchode do Rakúska ísť do karantény. Výnimku majú osoby s troma dávkami vakcíny a negatívnym PCR testom.



Rakúska vláda v stredu rokovala s vládami jednotlivých spolkových krajín. Nové opatrenia však po prvý raz oznámila generálna riaditeľka pre verejné zdravie Katharina Reichová, píše APA.