Rakúsko pre stúpajúci počet nakazených odkladá uvoľňovanie opatrení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Viedeň 22. marca (TASR) - Rakúsko pre stúpajúci počet prípadov nákazy koronavírusom odkladá uvoľňovanie protipandemických opatrení týkajúce sa napríklad otvorenia terás gastronomických prevádzok, ktoré bolo naplánované na 27. marca. Rozhodlo sa o tom na pondelkovom rokovaní kancelára Sebastiana Kurza s premiérmi jednotlivých spolkových krajín.Kurz na tlačovej konferencii uviedol, že zmierňovanie opatrení vzhľadom na aktuálnu situáciu neodporučili odborníci, píše agentúra APA. Výnimkou bude Vorarlbersko, kde vzhľadom na priaznivejšiu epidemiologickú situáciu povolili sedenie na vonkajších terasách reštaurácií.K uvoľneniam má dôjsť i v oblastiach, kde bude po Veľkej noci stabilná situácia na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Rozhodujúcim kritériom pre otváranie krajiny navyše nemá byť už len sedemdňová incidencia nákazy, ale aj miera zaočkovanosti obyvateľstva a situácia na JIS v nemocniciach.Kurz zdôraznil, že do leta by mali aspoň jednu dávku vakcíny dostať všetci Rakúšania. V apríli sa na rad dostanú ľudia nad 65 rokov, v máji nad 50 a od júna i mladšie ročníky.Minister zdravotníctva Rudolf Anschober uviedol, že počas veľkonočných sviatkov nebudú platiť výnimky z prísnych reštrikcií, ako sa pôvodne uvažovalo a obmedzenia kontaktov budú platiť naďalej.V regiónoch, kde týždňová incidencia nákazy prekročí hodnotu 400 na 100.000 obyvateľov, by sa mali okamžite zaviesť dodatočné opatrenia, ako napríklad dištančné vyučovanie.Ďalšie rokovania vlády a trojica východorakúskych spolkových krajín Viedeň, Burgenland a Dolné Rakúsko, ktoré sú najviac zasiahnutými oblasťami, budú pokračovať na ďalšom zasadnutí.Odkedy Rakúsko 8. februára uvoľnilo tretí lockdown a otvorilo obchody, počet nových prípadov tam konštantne stúpa. Minulý piatok pribudlo vyše 3500 nakazených, čo bolo najviac od začiatku decembra, pripomína denník The Guardian.