Rakúsko predĺžilo desaťdňový lockdown pre nezaočkovaných do konca roka

Viedeň 21. decembra (TASR) - V Rakúsku podľa očakávaní predĺžili lockdown pre nezaočkovaných o ďalších desať dní až do konca roka. V hlavnom výbore Národnej rady o tom v pondelok rozhodli hlasy poslancov vládnych ľudovcov a Zelených, ku ktorým sa pridali aj sociálni demokrati, informovala v utorok stanica ORF.



Schválené bolo aj uvoľnenie opatrení pre nezaočkovaných počas nadchádzajúcich sviatkov — od 24. do 26 decembra a takisto 31. decembra. Zísť sa bude môcť na jednom mieste najviac desať osôb vrátane detí. Ako pripomína agentúra APA, pri stretnutiach od 11 do 25 osôb sa od všetkých prítomných vyžaduje covidpas 2G (ekvivalent slovenského OP).



Pre tých, čo nemajú preukaz 2G, platí až do konca kalendárneho roka zákaz vychádzania s niekoľkými výnimkami: nákup nevyhnutných potrieb, činnosti spojené so zamestnaním (tu platí režim 3G, respektívne OTP) alebo rekreácia v prírode.



Uvoľnia sa opatrenia na Silvestra pre osoby s covidpasom 2G. Gastronomické a ubytovacie služby, obchod a iné prevádzky ostanú — s niekoľkými výnimkami — počas sviatkov k dispozícii iba zaočkovaným a prekonavším ochorenie COVID-19. Na Silvestra sa ruší v súčasnosti platné nariadenie o najneskoršom zatvorení prevádzok o 23.00 h.



Jednotlivé spolkové krajiny však môžu zaviesť ešte svoje vlastné obmedzenia.



Podľa rakúskych zákonov je možné nariadiť obmedzenia pohybu iba na desať dní, preto toto opatrenie v parlamente opakovane predlžujú.



Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein (Zelení) vyhlásil, že trojtýždňový lockdown pre všetkých aj desaťdňový lockdown pre nezaučkovaných zabral. V súvislosti s variantom omikron vyhlásil, že heslom je: "Boostovať, boostovať, boostovať", teda nechať sa zaočkovať treťou, posilňujúcou dávkou vakcíny.