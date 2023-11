Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach s Českom

Viedeň 16. novembra (TASR) - Rakúsko vo štvrtok večer oznámilo predĺženie kontrol na hraniciach s Českom o 20 dní. Toto opatrenie je podľa spolkového ministerstva vnútra zamerané nielen proti prevádzačom nelegálnych migrantov, ale aj proti terorizmu, informuje TASR podľa správy rakúskej agentúry APA.



Rakúsko v súčasnosti vykonáva dočasné kontroly aj na hraniciach so Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom. Na hraniciach s ostatnými štátmi prebiehajú "intenzívne kontroly v prihraničnom pásme".



Kontroly na hraniciach s Maďarskom a Slovinskom platia už od roku 2015. Na hraniciach so Slovenskom ich zaviedlo Rakúsko začiatkom októbra, na českých hraniciach o dva týždne neskôr. Naposledy predĺžila Viedeň kontroly na slovenskej hranici 3. novembra, a to podobne ako teraz v prípade Česka o 20 dní.