Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach s Maďarskom a Slovinskom

Viedeň 12. novembra (TASR) - Rakúsko v utorok predĺžilo kontroly na vnútorných schengenských hraniciach s Maďarskom a Slovinskom o ďalších šesť mesiacov do 11. mája budúceho roka. Oznámil to rakúsky minister vnútra Gerhard Karner, informuje TASR podľa agentúry APA.



"Hraničné kontroly sú a zostávajú rozhodujúcim faktorom v boji proti nelegálnej migrácii," uviedol minister. Dodal, že týmito opatreniami sa počet osôb zachytených na hranici významne znížil, pričom "prevádzačská mafia" sa medzičasom Rakúsku vyhýba.



Ministerstvo vnútra tiež oznámilo, že aktuálne okrem Rakúska sú kontroly na vnútorných hraniciach v platnosti aj v Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Taliansku, Nórsku, Švédsku a Slovinsku. Holandsko začne 9. decembra s kontrolami na svojich hraniciach s Belgickom a Nemeckom.



Rakúsko z obáv pred nelegálnou migráciou len 22. októbra predĺžilo mimoriadne kontroly na schengenskej hranici s Českou republikou a Slovenskom, a to do 15. apríla 2025.