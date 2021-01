Rakúsko predĺžilo lockdown o týždeň - do 24. januára

Viedeň 4. januára (TASR) - V Rakúsku zostanú až do 24. januára zatvorené obchody, reštaurácie a športové a kultúrne zariadenia. Školy budú naďalej vyučovať na diaľku. V pondelok to oznámil rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober, ktorého cituje tamojší denník Der Kurier.



Vláda pôvodne plánovala už od 18. januára udeliť výnimky z niektorých obmedzení ľudom s negatívnym testom na nový koronavírus. Podľa jej návrhu malo byť umožnené osobám s negatívnym testom, aby sa dali ostrihať, a mohli zúčastniť ma športových a kultúrnych podujatiach či nakúpiť si aj v obchodoch poskytujúcich iný než len nevyhnutný tovar. Plán sa však nakoniec neuskutoční, keďže nezískal v parlamente podporu opozície a neprešiel, píše agentúra Reuters.



V Rakúsku platia - po krátkom uvoľnení počas Vianoc - od soboty 26. decembra prísne opatrenia zavedené v rámci boja s pandémiou COVID-19. Osoby z jednej domácnosti sa smú stretnúť len s jednou osobu z inej domácnosti. Znova tiež platia obmedzenia vychádzania - povolené je príbytok opustiť len z určitých vymedzených dôvodov, akými sú napríklad cesta do zamestnania, pomoc iným, nákup, prechádzka, venčenie domácich zvierat či športovanie vonku.



V Rakúsku pribudlo za 24 hodín do pondelka 1642 nových prípadov nákazy koronavírusom a 33 úmrtí, informuje portál OE24. Od začiatku pandémie zaznamenali v krajine vyše 365.000 pozitívnych testov; ochoreniu COVID-19 podľahlo do pondelka (9.30 h) 6357 ľudí a vyše 340.000 sa ich vyliečilo. Hospitalizovaných je v súčasnosti 2321 pacientov, z ktorých 368 leží na oddeleniach intenzívnej starostlivosti.