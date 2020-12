Rakúsko predlžuje lockdown do 6. januára

Viedeň 2. decembra (TASR) – Rakúska vláda v stredu oznámila, že hotely a reštaurácie v krajine zostanú zatvorené do 6. januára. Toto opatrenie má zabrániť tomu, aby do Rakúska prichádzali zahraniční turisti, informuje agentúra DPA.



Rakúsko bude v termíne od 7. decembra do 10. januára vyžadovať povinnú desaťdňovú karanténu od cestujúcich prichádzajúcich z krajín, kde je počet nakazených koronavírusom za dva týždne vyšší ako 100 na 100 000 obyvateľov.



Karanténu bude možné prerušiť po negatívnych výsledkoch PCR testu, ktorý bude vykonaný najskôr po piatich dňoch po návrate z rizikovej oblasti.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v stredu po zasadnutí vlády uviedol, že krajina sa zameria na dôsledný režim na hraniciach, aby sa zabránilo tomu, že vírus prinesú Rakúšania vracajúci sa z cudziny alebo turisti.



Kurz ďalej povedal, že napriek cestovným obmedzeniam sa lyžiarskej strediská 24. decembra otvoria pre obyvateľov krajiny. Vlády Nemecka, Francúzska a Talianska žiadajú, aby strediská v krajinách EÚ zostali zatvorené. Rakúsko však voči týmto požiadavkám vyjadrilo námietky.



Po trojtýždňovom lockdowne, ktorý sa končí v nedeľu 6. decembra, dôjde k čiastočnému uvoľneniu opatrení – v pondelok sa znova otvoria škôlky, základné školy, obchody, múzeá, knižnice, ako aj viaceré služby vrátane kaderníctiev. Kiná otvoria najskôr 7. januára v závislosti od epidemiologickej situácie.



Žiaci od desať rokov budú musieť počas vyučovania nosiť rúško. Stredné školy a univerzity naďalej zostanú v režime dištančnej výučby.



Obmedzenia vychádzania budú naďalej platiť v čase 20:00 – 6:00. Výnimky predstavujú cesty do práce, zaobstaranie si nevyhnutných životných potrieb, pomoc a starostlivosť o iných ľudí a pohyb na čerstvom vzduchu. Od pondelka bude počas dňa povolené stretávanie sa šiestich dospelých a šiestich detí z dvoch domácností.



Vianočné sviatky budú smieť Rakúšania sláviť v skupinkách až do desať osôb nezávisle od počtu domácností, približuje denník Kurier.



Od 24. decembra v krajine opäť povolia vonkajšie športovanie jednotlivcov, ako je lyžovanie alebo korčuľovanie.



„Pandémia sa neskončila. Vírus je stále medzi nami a počty nakazených sú stále mimoriadne vysoké," povedal Kurz na margo toho, prečo ešte nie je možné úplne odvolať protipandemické opatrenia.



Počet denných prírastkov v počte nakazených sa od polovice novembra znížil z viac ako 9000 na súčasných zhruba 4000.



V stredu hlásilo Rakúsko za uplynulých 24 hodín 3972 novoinfikovaných a 121 úmrtí, uviedla agentúra APA s odvolaním sa na údaje tamojšieho ministerstva zdravotníctva. Mierne poklesol aj počet hospitalizovaných pacientov – v stredu ich bolo 4245. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti leží aktuálne 674 ľudí.



Rakúsko eviduje od začiatku pandémie už 3446 úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom a 289 461 pozitívne testovaných osôb. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo doteraz 233 657; aktívnych prípadov je momentálne 52 358.