Rakúsko predlžuje lockdown o dva týždne

Viedeň 17. januára (TASR) - Rakúsko predĺžuje lockdown o dva týždne - do 7. februára. Dôvodom sú obavy zo šírenia nového variantu koronavírusu, ktorý sa v decembri prvýkrát objavil v južnom Anglicku. Oznámil to v nedeľu rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorého citovala agentúra DPA.



Obchody a služby sa začnú otvárať od 8. februára. Podmienkou je však významný pokles nových prípadov za deň, uviedol Kurz.



Rakúsko malo pôvodne začať s uvoľňovaním opatrení 25. januára. Odborníci však varovali, že vláda by mala lockdown predĺžiť o niekoľko týždňov a sprísniť tiež protipandemické opatrenia. Reštaurácie a hotely však budú môcť obnoviť prevádzku najskôr v marci.



Podľa prvotných zistení je britský variant koronavírusu SARS-CoV-2 v Rakúsku už pomerne rozšírený, píše DPA.



V Rakúsku tiež bude po novom povinné dodržiavanie dvojmetrových rozstupov a nosenie respirátorov typu FFP2 v obchodoch a verejnej doprave.



V sobotu protestovalo v uliciach Viedne proti epidemiologickým opatreniam zhruba 10.000 ľudí. Účastníci protestu, z ktorých mnohí nemali rúška, skandovali okrem iných aj heslá vyzývajúce rakúskeho kancelára, aby odstúpil.



V takmer deväťmiliónovom Rakúsku zaznamenali od začiatku pandémie 7082 úmrtí spojených s ochorením COVID-19 a viac ako 390.000 potvrdených prípadov.