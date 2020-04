Rakúsko predĺžilo obmedzenia pohybu do konca apríla

Viedeň 10. apríla (TASR) - Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober zverejnil v noci na piatok očakávané nariadenie o predĺžení obmedzení vychádzania súvisiacich s bojom proti pandémii nového koronavírusu. Tie budú platiť až do konca apríla. Od budúceho utorka navyše vstúpi do platnosti aj povinné nosenie ochranných rúšok v prostriedkoch verejnej dopravy. Informovala o tom agentúra APA.



Rakúšania musia aktuálne rúška nosiť len pri nakupovaní v supermarketoch, a to iba v prípade, že daný obchod ich má k dispozícii. Od utorka po veľkonočných sviatkoch však budú rúška povinné aj pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou a všeobecne pri nakupovaní. Alternatívou môže byť aj šál alebo iná "bariéra proti kvapôčkovej infekcii", ktorá zakrýva ústa a nos. Výnimku z nariadenia tvoria deti do šesť rokov. Cestujúci musia vo verejných prostriedkoch od iných osôb dodržiavať odstup najmenej jeden meter.



Čo sa týka nosenia ochranných masiek na pracovisku, závisí to od dohody zamestnávateľa a jeho podriadeného.



Rovnako ako pohreby, po novom sa budú musieť aj svadby konať len v najužšom rodinnom kruhu. Kancelár Sebastian Kurz v relácii Talk1-Spezial stanice ORF uviedol, že svadby sa smú konať len za účasti maximálne piatich osôb a pri dodržaní povinného odstupu, v opačnom prípade sú zakázané až do konca júna, rovnako ako aj iné podujatia.



Naďalej je zakázané "vychádzať na verejné priestranstvá". Výnimku tvoria núdzové situácie, starostlivosť a pomoc iným ľuďom, zabezpečovanie základných potrieb každodenného života, práca a pohyb vonku - či už individuálny alebo s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti a nakupovanie či využívanie služieb, ktoré sú opäť otvorené.



V Rakúsku evidujú 13.138 nakazených a 302 úmrtí na ochorenie COVID-19.