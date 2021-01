Rakúsko predstavilo národnú stratégiu boja proti antisemitizmu

Viedeň 21. januára (TASR) - Rakúsko predstavilo vo štvrtok národnú stratégiu boja proti antisemitizmu, ktorá má pomôcť chrániť židovský život v krajine. Informoval o tom denník Kurier.



"Rakúsko má historickú a trvalú zodpovednosť postaviť sa proti antisemitizmu a zaistiť bezpečnosť židov v Rakúsku," vyhlásili vo štvrtok vo Viedni vicekancelár Werner Kogler a ministerka pre EÚ a ústavu Karoline Edtstadlerová.



Centrá judaizmu sa v súčasnosti stali opäť cieľom útokov a nepriateľských postojov, a to najmä tam, kde sa objavujú konšpiračné teórie a fantázie spojené s násilím, ktoré hľadajú obetných baránkov, upozornil Kogler. Dodal, že takéto javy sú prítomné v rámci celej Európy. Preto je stratégia zameraná na boj proti antisemitizmu potrebnejšia ako kedykoľvek predtým. Dôležité je, že musí byť prítomná na všetkých úrovniach štátu i spoločnosti.



Ministerka spresnila, že rakúska vláda každý rok prispeje na podporu židovského života sumou štyri milióny eur. Nová stratégia obsahuje 38 opatrení, ktorých cieľom je "antisemitizmus rozpoznať, pomenovať a účinne proti nemu bojovať". Balík opatrení zahŕňa rôzne mechanizmy, ako napríklad vzdelávanie žiakov i dospelých občanov, ochranu židovských centier či zriadenie príslušného oddelenia v rámci úradu kancelára.



"Násilie sa začína slovami," uviedla Edtstadlerová. "To, čo bolo včera na Facebooku, čoskoro zažijeme aj na ulici," varovala aj v súvislosti s konšpiráciami, ktoré sa počas koronavírusovej krízy šíria na internete.



Predseda židovskej obce vo Viedni Oskar Deutsch podotkol, že útoky na židov sú vždy aj útokmi na "rozmanitú demokratickú spoločnosť". "Židov sa to len vždy bezprostredne dotkne ako prvých," povedal. "Keď sa slová zmenia na činy, je už neskoro," varoval.



V roku 2019 zaznamenali v Rakúsku 550 antisemitských incidentov, uviedla Edtstadlerová s tým, že toto číslo je dvojnásobne vyššie, než bolo pred piatimi rokmi.