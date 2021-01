Rakúsko preskúma podozrenia z predbiehania sa pri očkovaní

Viedeň 19. januára (TASR) - Úrady v Rakúsku v utorok oznámili, že preveria informácie o údajnom predbiehaní sa pri očkovaní proti koronavírusu, uviedla agentúra AFP.



V krajine majú prednosť klienti a zamestnanci domovov opatrovateľskej služby, v ktorých sa očkovanie začalo začiatkom tohto mesiaca. Z pomalého postupu očkovania je však verejnosť frustrovaná.



Objavili sa obvinenia, že v domovoch opatrovateľskej služby boli po celej krajine zaočkovaní ľudia nezaradení do prioritnej skupiny, napríklad príbuzní opatrovateľov, miestni politici či zamestnanci obce.



Štátne zastupiteľstvo v Korutánsku skúma minimálne jeden prípad, keď vedenie domova pre seniorov údajne nariadilo podať vakcínu ľuďom, ktorí ešte na jej podanie nemali nárok, a to za poskytnutie daru.



Podľa pokynov ministerstva zdravotníctva by zvyšné dávky vakcíny - napríklad, keď rezident nečakane ochorie alebo už nemôže byť očkovaný - mali podávať jednotlivcom starším ako 80 rokov, ktorí žijú v blízkosti.



Odborníci si nie sú istí, či takéto konanie možno označiť za trestný čin.



Rakúsko v súčasnosti bojuje s druhou vlnou pandémie a zaviedlo tretí lockdown. Vláda ho cez víkend predĺžila o dva týždne do 8. februára ako súčasť opatrení v súvislosti so zjavne nákazlivejším variantom nového koronavírusu.