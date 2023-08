Prestavba rodného domu Hitlera na policajnú stanicu sa začne v októbri

Viedeň 21. augusta (TASR) - Prestavba rodného domu nacistického diktátora Adolfa Hitlera v rakúskom meste Braunau am Inn na policajnú stanicu začne už v októbri. V pondelok to uviedlo rakúske ministerstvo vnútra. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rakúska vláda dostala budovu, v ktorej sa v roku 1889 narodil Adolf Hitler, pod svoju správu v roku 2016. Po dlhých právnych sporoch sa napokon rozhodla, že dom kompletne prerobí na policajnú stanicu, v rámci ktorej bude pre policajtov zriadené aj špecializované stredisko na výcvik v oblasti ľudských práv.



Vládou vymenovaná komisia zvažovala budúcnosť tohto roky prázdneho domu tak, aby sa nestal pútnickým miestom ultrapravičiarov. Niektorí z expertov sa vyjadrili, že zničenie stavby by vyvolalo dojem, že sa Rakúsko pokúša vymazať časť svojej minulosti.



"Prestavba budovy začne 2. októbra 2023," uviedol rakúsky rezort vnútra.



Agentúra AFP dodáva, že plán na prestavbu domu s rozlohou 800 štvorcových metrov bude podľa odhadov stáť asi 20 miliónov eur. Dokončená by mala byť v roku 2025, pričom tamojšia policajná stanica bude uvedená do prevádzky o rok neskôr.