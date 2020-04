Rakúskeho prezidenta evakuovali z Hofburgu pre bombovú vyhrážku

Viedeň 29. apríla (TASR) - Rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena a členov jeho štábu evakuovali v stredu z jeho sídla v Hofburgu pre bombovú vyhrážku. Potvrdil to prezidentov hovorca Reinhard Pickl-Herk, informovala agentúra AFP.



"Prezident bol vo svojej rezidencii. Polícia ho varovala a odviezla do bezpečia. Je v poriadku," uviedol Pickl-Herk.



Polícia uzavrela areál palácového komplexu Hofburg. Celú oblasť prehľadala, nijakú bombu však nenašla. Následne dovolila prezidentovi aj členom štábu návrat do budovy.



Podľa AFP polícia vyhrážku dostala na emailovú adresu.



Hofburg je populárnou turistickou atrakciou, ktorá je zvyčajne plná turistov. Z dôvodu pandémie koronavírusu je v súčasnosti ľudí v okolí Hofburgu málo.



Alexander Van der Bellen sa stal prezidentom v roku 2016 za stranu Zelených.