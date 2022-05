Pri výbuchu v chemickej továrni v Rakúsku zahynul jeden človek

Viedeň 5. mája (TASR) - Pri štvrtkovom výbuchu výrobnej haly v chemickej továrni v rakúskom meste Kremža (Krems an der Donau) zahynul jeden muž. Oznámil to hovorca krajinskej polície v Dolnom Rakúsku Stefan Loidl, informuje TASR podľa správ agentúr APA a DPA.



Pri explózii sa zranili dve osoby, pričom jednu z nich previezli leteckí záchranári do nemocnice vo Viedni, uviedla polícia.



"Vybuchla polovica budovy," povedal veliteľ miestnych hasičov Martin Boyer. Dodal, že chemikálie z budovy neunikli.



K výbuchu došlo podľa vyjadrenia firmy krátko po 13.30 h počas búracích prác. Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa.