Rakúsko: Pribudlo 896 nových prípadov nákazy -najvyšší počet za nedeľu

Viedeň 11. októbra (TASR) - Po štyroch dňoch s viac než 1000 novými prípadmi nákazy po sebe sa počet pozitívnych testov v Rakúsku mierne znížil. Ministerstvá vnútra a zdravotníctva hlásili v nedeľu 896 novoinfikovaných za posledných 24 hodín. Je to však dosiaľ najvyšší počet zaznamenaný v nedeľu, informovala agentúra APA.



Minulú nedeľu v Rakúsku zaevidovali 714 nových prípadov a týždeň predtým ich bolo 662.



V posledných 24 hodinách hlásili v celej krajine 13.816 PCR testov, v predošlých dňoch to bolo denne o približne 6000 testov viac. Počet aktívnych prípadov sa zvýšil o 278 na 11.020. Od začiatku pandémie sa v Rakúsku uzdravilo 43.448 pacientov, dosiaľ tam malo pozitívne výsledky testov 55.319 ľudí.



K nárastu došlo aj v počte hospitalizovaných. V nemocniciach aktuálne ošetrujú 527 pacientov s ochorením Covid-19, čo je o 18 viac ako deň predtým. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 96 ľudí.



Najvyšší nárast zaznamenala za uplynulý deň znova Viedeň s 295 prípadmi. Nasledovali spolkové krajiny Horné Rakúsko (179), Tirolsko (134) a Salzbursko (96).



Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober v nedeľu uviedol, že nepovažuje za pravdepodobné, aby v krajine túto jeseň v dôsledku koronakrízy vyhlásili druhú celoštátnu karanténu (lockdown).



"Neviem si to vôbec predstaviť," vyhlásil vo verejnoprávnej televízii ORF. Pripomenul, že právne predpisy v tejto súvislosti sú medzičasom veľmi reštriktívne, pričom by to bolo možné len pri celoplošnom kolapse zdravotníctva. "Od toho máme, vďakabohu, veľmi ďaleko," dodal s tým, že ťažisko je na regionálnych opatreniach.



V rakúskych médiách sa objavili dohady o akomsi "mäkkom lockdowne", pri ktorom by mohli byť predĺžené jesenné prázdniny a počas tohto obdobia zavedené napríklad obmedzenia vychádzania alebo otváracích hodín.