Pre rýchly nárast nakazených hrozia v Rakúsku nové opatrenia

Viedeň 16. septembra (TASR) - Rakúsko hlásilo za uplynulých 24 hodín 2198 nakazených koronavírusom a 14 úmrtí. Počet obetí ochorenia COVID-19 je dvojnásobne vyšší než v stredu, resp. pred týždňom, informuje agentúra APA s odvolaním sa na štvrtkové údaje rezortu zdravotníctva vo Viedni.



Momentálne je hospitalizovaných 822 ľudí, 202 z nich na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Za týždeň pribudlo na JIS 14 pacientov. Sedemdňová incidencia sa pohybuje na úrovni 162,5 prípadu na 100.000 obyvateľov.



Za týždeň sa počet obetí covidu zvýšil o 48. Od začiatku pandémie v Rakúsku zomrelo 10.870 ľudí a 718.091 sa vírusom nakazilo. Uzdravilo sa 684.548 osôb. Počet aktívnych prípadov nákazy stúpol o 607 na 22.673.



Najviac pozitívne testovaných evidovali vo Viedni (621), nasledujú Horné Rakúsko (430), Dolné Rakúsko (392), Štajersko (213), Salzbursko (184), Korutánsko (113), Tirolsko (96), Vorarlbersko (93) a Burgenland (56).



Rakúsky vicekancelár Werner Kogler vo štvrtok vyhlásil, že pri prudko stúpajúcom počte pacientov na JIS môže v krajine dôjsť k prijatiu dodatočných protipandemických opatrení. Šéf Zelených Kogler zdôraznil, že ak sa tak stane, "bude sa rozlišovať medzi zaočkovanými a nezaočkovanými".



"Očkovanie bude veľkým kľúčom (k úspechu)," uviedol vicekancelár s tým, že namiesto očkovacej povinnosti by pomohla zodpovednosť obyvateľov. "Hlavným cieľom je chrániť slobodu očkovaných, ale zároveň aj zdravotnícky systém".



Pri nadmernej vyťaženosti lôžok na oddeleniach intenzívnej starostlivosti by sa podľa neho mohlo pristúpiť k skráteniu platnosti testov a uprednostňovaniu presnejšej metódy PCR. Spomenul i opätovné prísnejšie kontroly platných pravidiel.



Rakúska vláda prijala minulý týždeň niekoľkostupňový plán opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktorý sa odvíja od vyťaženia nemocníc. V stredu vstúpilo do platnosti pravidlo, že nezaočkované osoby musia nosiť pri nakupovaní či vo verejnej doprave respirátory FFP2 namiesto bežných rúšok.