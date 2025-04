Rakúsko prijalo ďalšie opatrenia z dôvodu slintačky a krívačky v SR

Viedeň 4. apríla (TASR) – Rakúsko prijalo aj v piatok ďalšie opatrenia z dôvodu výskytu slintačky a krívačky v susednom Maďarsku a na Slovensku. Okrem zrušených výstav dobytka v Dolnom Rakúsku a Salzbursku preventívne uzavreli tiež niektoré tzv. kontaktné zoo. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry APA.



Od soboty Rakúsko dočasne uzavrie 23 hraničných priechodov, z nich dva so SR: Angern-March - Záhorská Ves a Schloss Hof - Devínska Nová Ves. Zvyšné sú na hranici s Maďarskom v spolkovej krajine Burgenland. Malé hraničné priechody budú zatvorené predbežne do 20. mája, vyplýva zo štvrtkového oznámenia rakúskeho ministerstva vnútra.



Opatrenia prijali aj na zámku Schloss Hof neďaleko slovenskej hranice. Na základe aktuálnych predpisov v tamojšom zvieracom parku do odvolania obmedzili návštevy a kontakt s ohrozenými druhmi zvierat, ktoré premiestnili do vonkajších výbehov mimo areálu pre návštevníkov. Všetky testy 100 zvierat boli koncom minulého týždňa negatívne.



Schloss Hof sa nachádza v kontrolnej zóne vyhlásenej v súvislosti so slintačkou a krívačkou. Pri troch vstupoch do areálu umiestnili dezinfekčné rohože a dezinfekciu rúk, pričom cyklotrasy a chodníky okolo zámku uzavreli.



V Burgenlande zostáva rovnako preventívne uzavretý Park stepných zvierat Pamhagen v okrese Neusiedl am See. Areál s približne 50 druhmi zvierat sa nachádza v „zóne pozorovania“, v ktorej sú kontrolované všetky prevádzky.



Preventívne kroky na ochranu zvierat zaviedla aj Zoologická záhrada Schönbrunn vo Viedni, kde zatvorili kontaktnú zoo. Zatvorený je podľa svojho webu aj zážitkový statok Landgut Cobenzl vo Viedni, obľúbený medzi rodinami.



Opatrenia prijala tiež Univerzita veterinárnej medicíny vo Viedni (Vetmeduni), ktorá od minulého týždňa neprijíma párnokopytníky, ťavy alebo kone zo Slovenska a Maďarska.