V Rakúsku výrazne klesol počet nových prípadov nakazených

Viedeň 23. marca (TASR) - Každodenný nárast v počte prípadov nakazenia novým koronavírusom v Rakúsku je čoraz menej výrazný, čo znamená, že "prijaté opatrenia začínajú účinkovať". Vyhlásil to rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober, ktorého citovala v nedeľu večer tlačová agentúra APA.



Do nedeľňajšieho popoludnia bolo v Rakúsku známych už 3244 prípadov nakazenia - o 430 viac než v predošlý deň. Tento prírastok je dosiaľ najvyšší v absolútnych číslach, zároveň však najnižší v pomerných číslach, čo je približne 15 percent.



"Je to výrazné zníženie v porovnaní so situáciou spred jedného či dvoch týždňov, keď sa denné prírastky sčasti pohybovali dokonca pri 40 percentách," upozornilo ministerstvo zdravotníctva. Anschober definoval ako cieľ pre nasledujúce dni ďalšie znižovanie denných prírastkov tak, aby sa dostali do "jednociferného rozmedzia".



Do nedeľňajšieho popoludnia v Rakúsku oficiálne zaznamenali aj 16 úmrtí v dôsledku nakazenia novým koronavírusom. Najviac infikovaných mali naďalej spolkové krajiny Tirolsko a Horné Rakúsko (644, resp. 628).



Rakúska vláda v piatok oznámila, že platnosť obmedzenia pohybu ľudí vo verejnom priestore, ktoré zaviedla v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu, bude predĺžené do 13. apríla. Cieľom opatrenia je minimalizovať kontakt osôb na otvorenom priestranstve a zabrániť šíreniu vírusu.