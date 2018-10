Proces so zamestnancom ÖBB obžalovaným v súvislosti s nehodou odročili

Proces odročili po výpovediach viacerých svedkov, pretože sudca považoval za nutné vyžiadať si viacero dokumentov. Nový termín súdneho konania nie je zatiaľ známy.

St. Pölten 16. októbra (TASR) - Súd v dolnorakúskom St. Pöltene odročil v pondelok proces so zamestnancom Rakúskych spolkových železníc (ÖBB) obžalovaným z nedbalostných činov všeobecného ohrozenia a ublíženia na zdraví v súvislosti s nehodou spred dvoch rokov, pri ktorej utrpelo zranenia 18 osôb.



Prokurátor v súdnej sieni pripomenul, že odborný znalecký posudok je jednoznačný a že obžalovaný nedostatočne zabezpečil vozne, respektíve toto zabezpečenie riadne neskontroloval. Zlyhanie techniky totiž znalec vylúčil.



Informácie priniesol rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.



Päť nákladných vozňov, ktoré mali byť 19. októbra 2016 odstavené v železničnej stanici Randegg sa po asi piatich minútach dalo náhle do pohybu a zastavilo sa až po zhruba 20 kilometroch, keď došlo k ich nárazu do súpravy regionálneho vlaku.



Obžalovaný 53-ročný posunovač v súdnej sieni obvinenia odmietol a označil sa za nevinného s tým, že konal v súlade s predpismi. Jeho úsilie o dostihnutie vagónov a následnú snahu o varovanie kolegov i cestujúcej verejnosti pozdĺž trate potvrdil aj jeden z kolegov.



Proces odročili po výpovediach viacerých svedkov, pretože sudca považoval za nutné vyžiadať si viacero dokumentov. Nový termín súdneho konania nie je zatiaľ známy.