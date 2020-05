Rakúska prokuratúra zastavila vyšetrovanie novinárov v kauze Ibiza

Viedeň 26. mája (TASR) - Prokuratúra v rakúskej metropole Viedeň zastavila vyšetrovanie dvoch nemeckých novinárov, ktorí zverejnili video súvisiace s korupčnou kauzou Ibiza týkajúcou sa bývalého vicekancelára a expredsedu krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinza-Christiana Stracheho. Zverejnenie tohto videa vlani v máji totiž podľa prokuratúry bolo "prínosom do diskusie vo verejnom záujme". Informoval o tom v utorok denník Kurier.



Novinári denníka Süddeutsche Zeitung Frederik Obermaier a Bastian Obermayer o tom, že je voči nim vo Viedni vedené vyšetrovanie, podľa vlastných slov síce nevedeli, ale správa o jeho ukončení ich potešila.



Nemeckí novinári zverejnili časti videa, ktoré im zaslal anonymný zdroj, v máji 2019. Obermayer pre denník Der Standard uviedol, že vyšetrovanie voči nim sa viedlo zrejme pre porušenie paragrafov č. 120 a 293 - ide o zverejnenie zvukových nahrávok bez súhlasu nahrávanej osoby a o falšovanie dôkazov. Čo sa týka falšovania dôkazových materiálov, novinári boli obvinení z toho, že vedome vybrali tie časti videa, ktoré Stracheho ukazovali v zlom svetle.



Prokuratúra uviedla, že zverejnenie videa znamená príspevok do diskusie, ktorá je vo verejnom záujme najmä z toho hľadiska, že občania sa dostali do situácie, v ktorej si môžu sami vytvoriť obraz o osobnej integrite popredných politikov a vyvodiť dôsledky, či sú vhodnými osobnosťami na vysoké politické funkcie.



Prokuratúry v nemeckých mestách Mníchov a Hamburg už predtým konanie proti spomínanej dvojici spravodajcov s podobným zdôvodnením takisto zastavili.



Na videonahrávke tajne zhotovenej na španielskom ostrove Ibiza v roku 2017 Strache diskutuje o možných nelegálnych daroch pre FPÖ a údajnej príbuznej istého ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak jeho strane pomôže k úspechu vo voľbách.