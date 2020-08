Odborníci: Proti koronavírusu môže byť účinný aj nosový sprej

Viedeň 27. augusta (TASR) - Prvá etapa laboratórnych testov rakúskej biotechnologickej spoločnosti Marinomed potvrdila, že látka karegénan, používaná v nosových sprejoch na liečbu prechladnutia alebo chrípky, je taktiež účinná v ochrane proti infekcii novým koronavírusom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra APA.



Aktívna látka karegénan sa získava z červených rias. Spoločnosť ju využíva vo svojich nosových sprejoch na liečbu rôznych vírusových ochorení, akými sú napríklad prechladnutie alebo chrípka.



Výkonný riaditeľ spoločnosti Andreas Grassauer vo štvrtok uviedol, že "podobne ako protilátky, karagénan dokáže vírus neutralizovať a tým bunky chrániť pred nákazou". Podľa agentúry APA to potvrdili aj nezávislé štúdie z USA a Argentíny.



Karagénan spomaľuje množenie vírusu v nosovej dutine a hrdle a taktiež minimalizuje riziko šírenia nákazy. Látka však zatiaľ nie je dostupná v neobmedzenom množstve.



"Vážne chorých pacientov, ktorí ležia v nemocnici s ťažkým zápalom pľúc, samozrejme nemôžeme liečiť nosovým sprejom alebo sprejom do hrdla - to je nám jasné," dodal Grassauer. Firma však pripravuje aj inhalačný roztok.



Aby bola liečba a prevencia nákazy koronavírusom prostredníctvom karagénanu oficiálne povolená, musia prebehnúť ďalšie testy.



"Regulačné orgány a orgány dohľadu nad trhom sú na farmaceutické firmy relatívne prísne. My tento postoj podporujeme," uviedol Grassauer.



Ďalšia etapa testov medzičasom prebieha v Argentíne. Ich výsledky spoločnosť očakáva v októbri.