Rakúska rodina, ktorá slávila Hitlerove narodeniny, dostala podmienku

Salzburg 15. októbra (TASR) – Podmienečné tresty väzenia od 12 do 21 mesiacov dostali vo štvrtok na súde v Salzburgu členovia rakúskej rodiny, ktorí v roku 2017 usporiadali oslavu pri príležitosti narodenín Adolfa Hitlera. Informovala o tom na svojej webstránke stanice ORF.



Obžaloba vychádzala z fotografií zdieľaných v skupine na sociálnej sieti WhatsApp, ktoré zachytávajú členov rodiny, ako oslavujú 128. narodeniny Adolfa Hitlera - zadovážili si pri tom tortu s hákovým krížom, na stôl prestreli nacistickú vlajku a pili aj víno s hitlerovskou etiketou.



Traja obžalovaní – dvaja bratia a ich strýko – sa k organizovaniu „nacistickej" oslavy priznali. Napriek tomu tvrdili, že nie sú stúpencami Hitlera a že išlo len o žart. Odsúdení boli na 21, 18 a 14 mesiacov väzenia podmienečne. Štvrtá obžalovaná osoba - matka dvojice bratov - dostala 12-mesačnú podmienku.



Vyšetrovanie prípadu siaha až do roku 2011, keď boli vykonané i domové prehliadky. Jeden z obžalovaných - vtedajší lokálny politik pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) - do mája 2018 používal na dvoch osobných automobiloch poznávacie značky s nacistickou číselnou symbolikou.



Okrem toho je obžalovaný i z poburovania za to, že v roku 2018 na Facebooku uverejnil príspevok, v ktorom tvrdil, že islam si v porovnaní s nemeckým národným socializmom, stalinistickým komunizmom a čínskym maoizmom vyžiadal najviac obetí na životoch.



Jeden z obvinených sa priznal, že na sociálnej sieti posielal správy podporujúce myšlienky nacizmu. Podľa prokuratúry išlo napríklad o obrázok ženy s tetovaním v podobe ríšskeho orla či Mikuláša s čiapkou s motívom ríšskeho orla a hákovým krížom na ramene. Ďalší obrázok zobrazoval Hitlera s protižidovským heslom zľahčujúcim holokaust.