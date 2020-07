Rúška budú v Rakúsku povinné aj pre návštevníkov nemocníc

Viedeň 23. júla (TASR) – Povinnosť nosiť rúška bude v Rakúsku platiť aj pre návštevníkov opatrovateľských zariadení, nemocníc, kúpeľov či čerpacích staníc. Rozširuje sa tak nariadenie rakúskej vlády z utorka, ktorá avizovala, že od piatka sa opäť zavádza povinnosť nosiť rúška v supermarketoch, v bankách a na poštách.



Spresnené pravidlá nosenia rúšok boli zverejnené v noci na štvrtok vo vestníku spolkovej vlády. „Povinnosť nosiť rúška platí pre návštevníkov všetkých miest, kde sa poskytuje zdravotnícka a ošetrovateľská starostlivosť," uvádza sa v príslušnom nariadení, z ktorého cituje agentúra APA.



Rakúšania musia rúška navyše nosiť aj v lekárňach a v prostriedkoch verejnej dopravy.



Rúška sú povinní okrem zákazníkov nosiť aj zamestnanci spomínaných zariadení, a to v prípade, že nie je dostupné iné vhodné ochranné opatrenie zabezpečujúce fyzický odstup, ktorý by poskytol rovnakú mieru ochrany.



Od piatku sa sprísnia aj pravidlá na rakúskych hraniciach. Vstup do Rakúska bude pre cestujúcich z rizikových krajín, medzi ktoré je aktuálne zaradená aj väčšina balkánskych štátov, povolený len s negatívnym PCR testom z certifikovaných laboratórií. Ten nesmie byť pritom starší ako 72 hodín.



„Možnosť podstúpiť namiesto PCR testu 14-dňovú karanténu do budúcnosti odpadá pri príchodoch z krajín, pre ktoré boli zavedené obmedzenia vstupu," uviedlo pre APA rakúske ministerstvo zdravotníctva. Domáca izolácia bude v týchto prípadoch teda povinná aj pri negatívnom výsledku testu.



Rakúski občania a osoby žijúce v Rakúsku sa budú však môcť v odôvodnených výnimočných prípadoch nechať v Rakúsku otestovať na vlastné náklady v priebehu 48 hodín, píše denník Kurier.



V Rakúsku budú príslušnú úrady prísnejšie kontrolovať aj domácu karanténu.



Kostoly či náboženské komunity s väzbami na rizikové oblasti v zahraničí sa vláda snaží motivovať, aby zaviedli všeobecnú povinnosť nosiť rúška. Cirkevné objekty, kde sa objavia pozitívne prípady nákazy, by mali zostať zatvorené.



V Rakúsku pribudlo za posledných 24 hodín 170 nových prípadov infikovaných. Celkovo tam evidujú 20 043 nakazených a 711 úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 17 943 osôb, uvádza portál OE24.