Rakúsko sa chystá odškodniť v minulosti perzekvovaných homosexuálov

Viedeň 13. novembra (TASR) - Rakúsko vyčlenilo milióny eur na odškodnenie homosexuálov, ktorí ešte pred dvadsiatimi rokmi čelili v krajine diskriminácii a perzekúciám. Oznámila to v pondelok rakúska ministerka spravodlivosti Alma Zadičová, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.



Rakúsko dekriminalizovalo homosexualitu už v roku 1971, niektoré diskriminačné prvky však v zákonoch zostali aj po tom v platnosti, pričom posledné z nich zrušil ústavný súd v roku 2002. Zákaz homosexuálnej prostitúcie mužov napríklad platil do roku 1989, hoci heterosexuálna prostitúcia bola legálna. Minimálna veková hranica pre dobrovoľný pohlavný styk bola pre heterosexuálov 14 rokov, zatiaľ čo pre homosexuálov až do roku 2002 bola 18 rokov.



Nárok na zmienené odškodnenie má približne 11.000 ľudí, pričom na tento účel je vyčlenených 33 miliónov eur, uviedla Zadičová. "Toto finančné odškodnenie nikdy nedokáže vynahradiť utrpenie a nespravodlivosť, ktoré sa stali... ale je nesmierne dôležité, aby sme... konečne prevzali zodpovednosť za túto súčasť našich dejín," povedala novinárom.



Homosexuáli, ktorí boli vyšetrovaní na základe predmetných a v súčasnosti už zrušených zákonov, dostanú podľa jej slov 500 eur. Ak boli na základe nich aj odsúdení, dostanú 3000 eur. Za každý rok či časť roka, ktorý pre takéto rozsudky strávili vo väzení, dostanú 1500 eur. Verdikty im zrušia a odškodnení budú navyše sumou 1500 eur aj za spôsobenú zdravotnú, ekonomickú či profesionálnu ujmu.



Odškodnenie homosexuálov umožní zákon, ktorý ešte musí odobriť parlament, čo sa očakáva do konca roka. Účinnosť by následne mala legislatíva nadobudnúť vo februári 2024, povedal AFP hovorca ministerstva spravodlivosti. Ľudia, ktorí budú mať na finančnú kompenzáciu nárok, sa budú následne sami hlásiť úradom.



Ministerka Zadičová sa za diskrimináciu homosexuálov aj žien ospravedlnila. Zároveň vyzvala ľudí, aby sa zasadzovali proti nenávisti a násilným prejavom voči komunite LGBTQ, ktoré sú podľa nej na vzostupe. AFP pripomína, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia sú v Rakúsku legálne od roku 2019. Prieskumy verejnej mienky pritom naznačujú, že rakúska spoločnosť je neochvejne za rovnaký prístup úradov k párom rovnakého pohlavia.