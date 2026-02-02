< sekcia Zahraničie
Rakúsko sa pri vykurovacích systémov zameria na výmenu kotlov
Doteraz bolo možné uchádzať sa aj o príspevok na zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich zariadení.
Autor TASR
Viedeň 2. februára (TASR) - Rakúska vláda mení podmienky podpory vykurovacích systémov šetrných k životnému prostrediu. Ministerstvo životného prostredia v pondelok oznámilo, že v rámci nového programu dotácií, ktorý funguje od novembra minulého roka, s účinnosťou od 2. februára akceptuje iba žiadosti o výmenu kotlov. Doteraz bolo možné uchádzať sa aj o príspevok na zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich zariadení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Výmena kotlov je z pohľadu vynaložených investícií oveľa efektívnejšia ako sanácia existujúcich, uviedlo ministerstvo. Na roky 2026 až 2030 je podľa ministerstva k dispozícii ročné financovanie vo výške 360 miliónov eur, pričom doteraz boli podané žiadosti v objeme 220 miliónov eur. Celková dotácia predstavuje maximálne 30 % oprávnených investičných nákladov. Podľa predchádzajúceho modelu, ktorý zaviedla bývalá vláda, to bolo až 75 %.
Rakúske združenie pre obnoviteľnú energiu (Erneuerbare Energie Österreich, EEÖ) krok ministerstva privítalo. Doterajší kombinovaný fond mal podľa jeho vyjadrenia negatívny vplyv na plánovanie. „Po troch mesiacoch už boli približne dve tretiny dostupných finančných prostriedkov vyčerpané. Odvetvie vykurovania sa preto obávalo, že len niekoľko mesiacov po začatí dotačného programu hrozí ďalšie zastavenie výmeny vykurovacích systémov,“ uviedla Martina Prechtl-Grundnigová, výkonná riaditeľka združenia. Zameranie sa na výmenu kotlov takisto eliminuje neistotu z pohľadu zákazníkov, dodala.
