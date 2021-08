Rakúsko sa pripravuje na očkovanie treťou dávkou

Viedeň 6. augusta (TASR) - Rakúska vláda sa pripravuje na prípadné preočkovanie obyvateľstva treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Ako v spoločnom vyhlásení uviedli kancelár Sebastian Kurz a minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein, tretia dávka sa začne podávať najprv v opatrovateľských zariadeniach a rizikovým skupinám, a to okamžite po tom, ako to odporučia odborníci z Európskej agentúry pre lieky (EMA). Informovala o tom v piatok agentúra APA.



Kurz a Mückstein očakávajú, že čoskoro budú zverejnené nové vedecké poznatky o nutnosti tretej dávky očkovania. Preočkovanie je podľa šéfa rezortu zdravotníctva nutné najskôr po deviatich mesiacoch. Pre stanicu ORF vo štvrtok uviedol, že táto téma bude aktuálna od polovice októbra.



"V každom prípade sme pripravení a s koordinátormi očkovania v spolkových krajinách sme sa dohodli, že s očkovaním treťou dávkou budeme môcť začať ihneď po prípadnom (vydaní) odporúčania," uviedol Kurz a uistil, že k dispozícii je dostatok vakcín. Dodal, že sa obráti aj na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú s tým, aby sa táto téma stala prioritou i na európskej úrovni. Viedeň si chce takisto vymeniť skúsenosti s krajinami ako Nemecko či Izrael, kde sa už treťou dávkou očkuje.



Vývoj šírenia nákazy sa v Rakúsku už niekoľko týždňov nemení - 70 percent novoinfikovaných tvoria ľudia do 35 rokov a menej než päť percent osoby staršie ako 65 rokov. Kurz preto apeloval najmä na mladých ľudí, aby sa dali zaočkovať: "Nepodceňujte vírus, sedem z desiatich nových prípadov postihuje vás mladých. Prosím dajte sa zaočkovať." Vakcína je podľa neho účinná a chráni pred vírusom a jeho variantmi.



Mückstein doplnil, že očkovanie nie je len jedinou cestou z pandémie, ale na viac ako 90 percent chráni pred nákazou a teda aj pred dlhodobými následkami ochorenia COVID-19. Varoval tiež, že 10-14 percent infikovaných ešte niekoľko mesiacov po prekonaní covidu trpí jeho následkami, pričom v prevažnej miere ide o ženy a mladších ľudí.