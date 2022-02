Schallenberg kritizoval sťahovanie diplomatov z Kyjeva

Viedeň 15. februára (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg kritizoval odchod diplomatov viacerých krajín z Kyjeva, ku ktorému došlo pre obavy z hroziacej ruskej invázie na Ukrajinu. TASR správu prevzala z webovej stránky verejnoprávnej stanice ORF.



"Považujem za problematický signál voči ľuďom na Ukrajine, ak niekto predčasne sťahuje vlastných diplomatov," povedal Schallenberg pre médiá nemeckej skupiny Funke. Dodal, že rozhodol, že "spolupracovníci rakúskeho veľvyslanectva tam musia zostať práve v tejto nestabilnej situácii, a to až dovtedy, kým to ešte bude ako-tak prijateľné".



"Sme otvorení voči serióznym rozhovorom s Moskvou, ale vysielame tiež jasný signál, že ak nastane ďalšia vojenská agresia voči Ukrajine, Rusko by postihli závažné politické a hospodárske následky," povedal šéf rakúskej diplomacie.



Zdôraznil, že rovnako ako Nemecko, aj Rakúsko odmieta dodávky zbraní pre Ukrajinu. "Pre Rakúsko neprichádzajú dodávky zbraní vonkoncom do úvahy," uviedol.



V súvislosti s krízou na ukrajinských hraniciach Schallenberg ostro kritizoval amerického prezidenta Joea Bidena za jeho výroky o hrozbe "svetovej vojny". Takéto prejavy sú podľa rakúskeho ministra nanajvýš nebezpečné.



Spojené štáty ešte v sobotu oznámili, že svoj personál na veľvyslanectve v Kyjeve zredukujú "na absolútne minimum". Stiahnutie časti zamestnancov svojho veľvyslanectva v Kyjeve ohlásili cez víkend aj Nemecko či Taliansko. Berlín dodal, že časť svojej diplomatickej misie – podobne ako viaceré iné západné krajiny vrátane napríklad Holandska – presunie na západ Ukrajiny do mesta Ľvov. Izrael avizoval odsun rodinných príslušníkov svojich diplomatov a zamestnancov svojho veľvyslanectva.