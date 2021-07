Schwarzenegger na klimatickom summite aj hovoril o komunikácii

Viedeň 1. júla (TASR) – Arnold Schwarzenegger vo štvrtok na klimatickom summite vo Viedni zdôraznil potrebu zjednodušiť komunikáciu a sústrediť sa na jeden cieľ – boj proti znečisťovaniu životného prostredia. Tento rakúsko-americký herec, politik a bývalý športovec to uviedol vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.



Vo Viedni sa vo štvrtok koná piaty ročník globálneho klimatického podujatia s názvom Austrian World Summit (AWS), ktorého organizátorom je The Schwarzenegger Climate Initiative.



Schwarzenegger vo svojom úvodnom príhovore pripomenul hrozby súvisiace s klimatickou zmenou ako topenie ľadovcov, ničenie dažďových pralesov, záplavy v mestách, úbytok koralových útesov či hladomor.



Zdôraznil potrebu jasnejšej a zrozumiteľnejšej komunikácie s cieľom zvýšiť informovanosť a uvedomelosť o rizikách vyplývajúcich z klimatickej zmeny.



„Snažíme sa zasiahnuť všetky ciele naraz. Musíme však mať jeden cieľ - sústreďme sa na znečisťovanie," povedal Schwarzenegger.



„Znečisťovanie zabíja každý rok sedem miliónov ľudí a my ako ľudia tento problém môžeme odstrániť," povedal a dodal, že odstránením znečisťovania životného prostredia pomôžeme vyriešiť aj mnohé ďalšie problémy.



„Milovať našu planétu znamená milovať jeden druhého a naše deti. Sme na to predurčení," povedal rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Takisto vyjadril presvedčenie, že ľudstvo bude v boji s klimatickou krízou úspešné.



Na štvrtkovom summite sa zúčastnia aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz, nemecká kancelárka Angela Merkelová, generálny tajomník OSN António Guterres, americký špeciálny vyslanec pre klímu John Kerry, šéf programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan, aktivistka Greta Thunbergová, podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans a ďalší predstavitelia rôznych organizácií.



Organizátori summitu podľa svojich vyjadrení využívajú zdroje energie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, a celé podujatie je klimaticky neutrálne.



Schwarzenegger sa otázkam súvisiacim so životným prostredím venoval už v období, keď pôsobil ako guvernér amerického štátu Kalifornia (2003-2011), a ochrane klímy sa venuje i po ukončení pôsobenia v tejto funkcii, pripomína nadácia The Schwarzenegger Climate Initiative na svojej oficiálnej webovej stránke.