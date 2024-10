Šéf rakúskej FPÖ žiada poverenie na zostavenie vlády

Viedeň 14. októbra (TASR) — Predseda krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herbert Kickl v pondelok vyzval spolkového prezidenta Alexandra Van der Bellena, aby ho ako lídra víťaznej strany v septembrových voľbách poveril zostavením vlády. Apeloval tiež na doteraz vládnucich ľudovcov (ÖVP), aby neblokovali koaličné rokovania. TASR o tom informuje na základe správ agentúr APA a DPA.



"Po katastrofálnej volebnej porážke musíte začať rozmýšľať inak," povedal Kickl v narážke na voľby z 29. septembra, v ktorých FPÖ jednoznačne zvíťazila a odsunula ÖVP na druhé miesto.



Doterajší kancelár a líder ÖVP Karl Nehammer spoluprácu s FPÖ vylúčil, pokiaľ ju bude viesť Kickl. Aj keď sú si konzervatívci a slobodní v zásade blízki vo svojej reštriktívnej migračnej politike a v ekonomických otázkach, Nehammer vníma Kickla nakloneného Rusku ako "bezpečnostné riziko".



Kickl v takmer 40-minútovom monológu, po ktorom neboli dovolené otázky novinárov, povedal, že ak by Nehammer konal demokraticky, prestal by rozhovory blokovať. Apeloval na "rozumné sily" v ÖVP, "aby nenechali Nehammera samého v jeho emocionálnom stave núdze". Zdôraznil, že treba rešpektovať vôľu voličov, ktorá posunula slobodných na prvé miesto. Spoluprácu stredopravej väčšiny, ktorú si želá okolo 55 percent voličov, netreba obetovať z osobných dôvodov, dodal.



Kickl kritizoval aj Van der Bellena, ktorý jasnú situáciu po voľbách "zahmlil" tým, že stranu s najvyšším počtom hlasov — v tomto prípade FPÖ — nepoveril zostavením vlády, ako to bolo vždy v minulosti. Odmietol argument, že by toto poverenie bolo odsúdené na neúspech, pretože s FPÖ nechce nikto vládnuť.



Sondážne rozhovory medzi parlamentnými stranami sa začnú v utorok. Nehammer sa samostatne stretne s Kicklom a so šéfom sociálnych demokratov (SPÖ) Andreasom Bablerom.



Alternatívou k vláde zloženej z ľudovcov a slobodných je trojkoalícia ÖVP, SPÖ a liberálnej strany Neos. Výsledkom by podľa Kickla bola "experimentálna koalícia porazených". SPÖ označil za stranu "nakazenú marxizmom, ktorá sa potáca od jednej diskusie o svojom lídrovi k druhej".