Rakúsko si predvolá maďarského vyslanca v súvislosti s prevádzačmi

Brusel 22. mája (TASR) - Rakúsko si predvolá maďarského veľvyslanca v súvislosti so sporom okolo prepúšťania osôb odsúdených za prevádzačstvo, oznámil v pondelok šéf rakúskej diplomacie Alexander Schallenberg. TASR informuje na základe správy agentúr APA a Reuters.



"Domnievame sa, že je to úplne zlý signál," povedal Schallenberg novinárom na margo prepúšťania odsúdených prevádzačov maďarskými úradmi. Jeho vyjadrenie zaznelo pred schôdzkou ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v Bruseli.



Zároveň dodal, že od Maďarska požaduje "úplné objasnenie" dôvodov predčasného prepustenia cudzincov odsúdených za prevádzanie migrantov.



Rakúsko v nedeľu v tejto súvislosti posilnilo kontroly na hraniciach so susedným Maďarskom. Intenzívnejšej kontrole na základe nového opatrenia podliehajú vozidlá z Maďarska, Rumunska a Srbska, oznámilo ministerstvo vnútra vo Viedni.



Schallenberg o tom hovoril už v nedeľu s maďarským kolegom Péterom Szijjártóom, píše APA. V uplynulých dňoch totiž z Maďarska prišli "znepokojujúce" správy, podľa ktorých Budapešť zrejme prepustí stovky odsúdených prevádzačov, spresnil rakúsky minister zahraničných vecí.



Tvrdenie Maďarska, že držanie cudzincov v tamojších väzniciach je pre krajinu príliš nákladné, je podľa Schallenberga v protiklade s "jasnou líniou", ktorú Budapešť v minulosti proti pašovaniu ľudí zastávala.



Na základe nariadenia pravicovo-nacionalistickej vlády maďarského premiéra Viktora Orbána sú totiž z väzenia prepúšťaní cudzinci odsúdení za prevádzačstvo za podmienky, že do 72 hodín opustia Maďarsko, píše agentúr APA.



V Maďarsku hrozí za pašovanie ľudí väzenský trest vo výške dvoch až 20 rokov.