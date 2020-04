Rakúsko si v čase pandémie pripomenulo 75. výročie nezávislosti

Viedeň 27. apríla (TASR) - Rakúsko si v pondelok pripomenulo 75. výročie vyhlásenia nezávislosti od nacistického Nemecka. Rakúski lídri poukázali na zraniteľnosť politického a ekonomického systému krajiny, ktorá sa ukázala v čase pandémie koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



"Po prvýkrát za 75 rokov sme dramaticky obmedzili základné práva, ako je právo na rodinný život, právo zhromažďovať sa či právo vykonávať podnikanie," uviedol prezident Alexander Van der Bellen vo svojom prejave.



Hoci Rakúsko začalo uvoľňovať opatrenia zavedené v boji s vírusom, život sa podľa prezidenta vráti do normálu až po objavení vakcíny.



Rakúsko vyhlásilo nezávislosť od nacistického Nemecka 27. apríla 1945, iba niekoľko dní pred koncom druhej svetovej vojny.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v televíznom prejave vyhlásil, že Rakúsku sa odvtedy podarilo vybudovať bohatú krajinu so silným demokratickým a právnym systémom.



"Súčasná kríza nám všetkým pripomína, že musíme usilovne pracovať, aby sme si zachovali tento spôsob života a urobili ho ešte odolnejším," povedal.



Rakúska ekonomika by sa mala tento rok prepadnúť o 7,5 percenta, uviedol think-tank Wifo.



Kurz chce s prepadom bojovať dereguláciou ekonomiky a znížením daní pre ľudí s nízkym príjmom.



Nacistické Nemecko anektovalo Rakúsko v roku 1938 s pomocou mnohých rakúskych občanov.