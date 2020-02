Slováka odsúdili v Rakúsku na osem rokov väzenia za pokus o vraždu

Viedeň 13. februára (TASR) - Na osem rokov väzenia odsúdili v stredu vo Viedni 20-ročného Slováka, ktorého uznali za vinného z pokusu o vraždu v jednom z miestnych parkov. Ďalší obžalovaný Slovák vo veku 36 rokov má za krádež stráviť vo väzení dva roky, z toho osem mesiacov nepodmienečne, informovala tlačová agentúra APA.



Prvý z odsúdených zaútočil v noci na 22. júla 2019 nožnicami na bezdomovca v parku vo viedenskom obvode Währing, obeť však prežila vďaka privolaniu záchranky okoloidúcim chodcom a následnej operácii. Slovák žijúci takisto na ulici vo svojej výpovedi priznal, že mužovi zapichol nožnice do oblasti srdca a "myslel si, že je mŕtvy".



V čase incidentu, ktorému predchádzalo požitie väčšieho množstva alkoholu, sa uvedená trojica poznala už niekoľko mesiacov. Uprostred noci začali zrazu obaja Slováci požadovať od svojho známeho peniaze, pričom ho prehľadávali a udierali.



Útočník, ktorý siahol po nožniciach, nevedel svoje konanie vysvetliť, priznal však, že "si vzal aj drogy" a "bol agresívny". Tvrdil, že väčšinu bodných zranení spôsobil obeti spoluobžalovaný, zatiaľ čo on sám ju bodol "raz, možno dvakrát". Druhý Slovák to poprel s tým, že obeť len pridŕžal, čo mu členovia súdnej poroty uverili.



Podľa súdneho lekára napadnutý bezdomovec utŕžil dokopy 40 bodnutí, väčšinou do oblasti trupu a tváre. Obaja Slováci odišli z miesta činu s korisťou v podobe približne desiatich eur. Poškodený ich neskôr identifikoval na základe predloženej fotografie.