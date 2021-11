V Rakúsku sprísnili opatrenia na pracoviskách a pribudli zaočkovaní

Viedeň 12. novembra (TASR) - Výrazné sprísnenie pravidiel pre neočkovaných v Rakúsku prispelo k nárastu počtu podaných dávok vakcíny proti koronavírusu. Počas prvých desiatich dní od zavedenia povinnosti preukázať sa na pracovisku potvrdením o vakcinácii, prekonaní covidu alebo negatívnym testom, bolo aplikovaných viac ako 420.000 dávok očkovacích látok. Vyplýva to z aktuálnych údajov rakúskeho ministerstva zdravotníctva, informovala v piatok agentúra DPA.



Počas predošlých desiatich dní - ešte pred sprísnením opatrení - bolo pre porovnanie podaných len 157.000 dávok. Väčšinu - 235.000 dávok - aplikovaných od 1. novembra pritom tvorili tretie, čiže posilňujúce dávky. Dáta tiež ukázali, že prvú dávku si dalo vpichnúť 123.000 ľudí a druhú 64.000 osôb.



V Rakúsku je v súčasnosti plne zaočkovaných 65 percent obyvateľov.



Od pondelka 8. novembra platí v Rakúsku pravidlo 2G (preukázanie sa potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19) vo všetkých interiérových priestoroch, ako napríklad gastronomických, kultúrnych či voľnočasových prevádzkach, zariadeniach zdravotníckej opatery alebo na podujatiach od 25 osôb. Nové podmienky ovplyvnia aj zimnú turistickú sezónu - využívanie vlekov a lanoviek bude takisto prístupné len zaočkovaným a uzdraveným.



Tlak na nezaočkovaných občanov sa ešte zvýši budúci pondelok, keď sa skončí prechodná fáza umožňujúca pracovníkom prísť na pracovisko i bez očkovania, pokiaľ majú respirátor typu FFP2. Zamestnávatelia majú vykonávať náhodné kontroly pravidla 3G (očkovanie, test alebo prekonanie covidu) na pracovisku, pričom za jeho porušenie hrozia pokuty do 500 eur pre zamestnancov a do 3600 eur pre podniky. Výnimku z tohto nariadenia majú len tí pracovníci, ktorí na dlhší čas prakticky neprichádzajú do kontaktu s inými osobami, ako napríklad kamionisti.



Rakúska vláda vo štvrtok navyše oznámila, že podniká kroky smerom k zavedeniu lockdownu pre osoby, ktoré nie sú zaočkované proti ochoreniu COVID-19.