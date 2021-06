Sporná rakúska mapa islamu je opäť dostupná na internete

Viedeň 15. júna (TASR) - Kontroverzná rakúska "mapa islamu" je opäť plne funkčná. Na stránke s adresou islam-landkarte.at sa tak opäť dá vyhľadať, kde sa v krajine nachádzajú mešity či sídla islamských združení, informuje agentúra APA.



Stránka bola počas uplynulých dvoch týždňov dostupná len čiastočne. Nebola offline, vyhľadávacie funkcie však nefungovali. Vedúci projektu Ednan Aslan z Viedenskej univerzity to odôvodnil zmenou IT operátora. Objavili sa podnety, že funkcie vyhľadávania budú dostupné len pre registrovaných používateľov stránky, doposiaľ sa to však neplatí.



V súvislosti s kontroverznou mapou, ktorú zostavil Inštitút pre islamské teologické štúdie pri Viedenskej univerzite, dostali vyhrážky prostredníctvom sociálnych médií viaceré osobnosti vrátane ministerky pre integráciu Susanne Raabovej a moslimského teológa Mouhanada Khorchida. Mapa obsahuje približne 600 islamských organizácií či mešít v Rakúsku, ako aj podrobnosti o nich.



Kritika v súvislosti s mapou neprišla len zo strany moslimskej komunity, pripomína APA. Proti projektu sa vyslovila aj evanjelická cirkev. Viedenský katolícky arcibiskup Christoph Schönborn sa vyslovil za jednotný atlas, ktorý by zahŕňal zaradenia všetkých náboženstiev.



Začiatkom júna vyvolali vo Viedni rozruch tabuľky s nápisom "Pozor! Politický islam vo vašej blízkosti" umiestnené neďaleko sídiel moslimských združení na viacerých miestach v metropole Viedeň. Tabuľky odstránila polícia.