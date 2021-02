Rakúsko sprísni podmienky vstupu do krajiny

Viedeň 2. februára (TASR) – Rakúsko sprísňuje podmienky vstupu do krajiny – po prvý raz zavádza povinné testovanie a registráciu aj pre pravidelných pendlerov. Tí sa po novom budú musieť raz týždenne podrobiť testu na koronavírus a vyplniť online formulár na webstránke rakúskej vlády. Oznámil to v utorok rakúsky minister vnútra Karl Nehammer, informovala agentúra APA.



Rakúsko predĺži i kontroly na hraniciach so Slovenskom a Českom. Nehammer poukázal v tejto súvislosti na to, že najmä v ČR evidujú vysoký počet nových prípadov nákazy a takisto sa tam šíri nový variant koronavírusu. Kontroly sa priebežne konajú aj na hraniciach Rakúska s Maďarskom a Slovinskom.



Povinnosť preukázať sa negatívnym testom na koronavírus bude platiť pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Rakúska, na ktorých sa nevzťahujú stanovené výnimky. Nasledovať bude desaťdňová karanténa - tú však už nebude možné prerušiť ani po negatívnom výsledku testu.



Rakúsko výrazne zvýši i pokuty pri obchádzaní povinnosti nosiť ochranné rúška a nedodržiavaní odstupu. Za takéto porušenia predpisov budú hroziť sankcie vo výške 90 eur; doteraz to boli pokuty 25, resp. 50 eur. Rakúsko navyše posilní aj policajné kontroly v lyžiarskych strediskách.