Rakúsko sprísňuje opatrenia a zavádza povinné rúška

Viedeň 30. marca (TASR) - Zvýšenie ochrany najviac ohrozených rizikových skupín obyvateľstva, zabezpečenie ešte dôkladnejšieho dodržiavania už zavedených opatrení a nosenie rúšok zakrývajúcich nos a ústa v supermarketoch sú tri nové opatrenia v boji s koronavírusovou pandémiou v Rakúsku. Na pondelňajšej tlačovej konferencie o tom informoval rakúsky kancelár Sebastian Kurz, uviedol denník Kurier.



Rúška sa budú dať od stredy kúpiť v sieťach supermarketov. Od stredy budú musieť obyvatelia Rakúska rúška povinne nosiť v supermarketoch a čoskoro sa toto opatrenia rozšíri na všetky verejné miesta, kde dochádza ku kontaktu s inými osobami.



"Je dobré, že sme zaviedli opatrenia... Tie aj fungujú. Potrebné sú však aj ďalšie (opatrenia)," vyhlásil Kurz. Zdôraznil, že nosenie rúšok neznamená, že ľudia už nemajú od ostatných dodržiavať odstup - ide podľa neho o doplnenie už existujúcich opatrení. Kancelár poznamenal, že hoci rúška nie sú súčasťou spôsobu života v Rakúsku, ich nosenie je momentálne nevyhnutné.



Počet prípadov nakazenia novým koronavírusom SARS-CoV-2 stúpol v Rakúsku do pondelňajšieho dopoludnia (09.30 h) na 9125, píše agentúra APA s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva. Počet úmrtí sa podľa ministerstva vnútra zvýšil na 108.



Do nemocníc prijali celkovo 999 ľudí s ochorením COVID-19, 193 z nich bolo hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Najmenej 636 ďalších osôb sa medzičasom uzdravilo.



Testovaných bolo v Rakúsku doposiaľ 49.455 osôb. Do 08.00 h sa počet nakazených zvýšil o 522 na 8813 prípadov, čo predstavuje za 24 hodín nárast o 6,3 percenta. Najviac pozitívne testovaných osôb evidovali v spolkovej krajine Tirolsko (2001). Nasledujú Dolné Rakúsko (1386), Horné Rakúsko (1509), Viedeň (1116), Štajersko (929), Salzbursko (849), Vorarlbersko (606), Korutánsko (246) a Burgenland (171).



Viedeň v rámci preventívnych opatrení presunula na neskorší termín hudobný festival Donauinselfest, ktorý sa mal pôvodne konať 26. - 28. júna. Po novom sa uskutoční v termíne 18. - 20. septembra.



Podľa prognóz vedcov je zavedenie prísnejších opatrení v Rakúsku v boji proti koronavírusu nevyhnutné, uvádza sa v odbornom príspevku, z ktorého cituje agentúra APA.