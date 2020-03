Rakúsko sprísňuje opatrenia, zatvorí všetky reštaurácie i športoviská

Viedeň 15. marca (TASR) - Rakúska vláda sa v nedeľu v rámci boja proti šíreniu koronavírusu rozhodla sprísniť obmedzenia verejného života a avizovala, že od utorka zatvorí všetky reštaurácie v krajine. Zatvorené budú tiež všetky športoviská, a zrušené lety do ďalších krajín, píše agentúra AP odvolávajúca sa na rakúske médiá.



Nové prísnejšie opatrenia oznámil rakúsky kancelár Sebastian Kurz v parlamente. Kurz tiež ohlásil ďalšie zrušenia letov, a to konkrétne do Británie, Ukrajiny, Ruska a Holandska.



Reštaurácie dosiaľ mohli byť v Rakúsku otvorené do 15.00 h. Po novom však budú musieť v utorok všetky svoje prevádzky zatvoriť. Kancelár pripomenul, že od pondelka budú v Rakúsku zatvorené aj všetky obchody, ktoré nie sú nevyhnutné pre každodenný život.



V Rakúsku momentálne evidujú 800 prípadov nákazy koronavírusom, píše agentúra APA. Nákaza si tam dosiaľ tiež vyžiadala jeden život.