Rakúsko sprísňuje podmienky na hraniciach s Maďarskom

Budapešť 9. marca (TASR) - Rakúsko zaradilo Maďarsko do kategórie krajín, kde je vysoké riziko nákazy novým druhom koronavírusu. Informovala o tom v utorok agentúra MTI, podľa ktorej na rakúsko-maďarskom úseku hraníc budú rakúske orgány preverovať aj podmienky cestovania smerom do Nemecka.



Podľa informácií maďarského operačného štábu Rakúsko podobne klasifikovalo aj niektoré ďalšie európske krajiny.



Cestujúcich, ktorí smerujú do Nemecka, skontrolujú rakúske orgány na hraniciach s Maďarskom a v prípade, že nespĺňajú podmienky vstupu do Nemecka, nevpustia ich ani na územie Rakúska.



Maďarskí odborníci vyhlásili, že prichádza doteraz najťažšia etapa pandémie, pričom očakávajú dva kritické týždne. V nemocniciach je hospitalizovaných 8270 pacientov s ochorením COVID-19, z nich 833 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Za posledný deň pribudlo 6494 nakazených novým druhom koronavírusu a v súvislosti s covidom zomrelo 158 ľudí.



Celkový počet infikovaných od začiatku koronavírusovej pandémie stúpol na 475.207 a úmrtí na 16.146. Aktuálne je nakazených 120.115 osôb, pričom v rámci tretej vlny priebežne stúpa počet infikovaných i hospitalizovaných.