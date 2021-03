Rakúsko sprísňuje povinnosť testovania pre pendlerov

Rím 30. marca (TASR) - Rakúsko v pondelok schválilo aktualizáciu nariadenia o vstupe do krajiny, na základe ktorej vstúpia vo štvrtok o polnoci do platnosti sprísnené podmienky testovania pre pendlerov vrátane občanov SR, ČR či Maďarska. Ľudia prichádzajúci z 12 štátov EÚ sa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu nie starším ako 72 hodín.



Oznámilo to v pondelok večer rakúske ministerstvo zdravotníctva, informovala agentúra APA. Cieľom nových pravidiel je zvýšiť ochranu pred variantmi koronavírusu.



Pendleri zo všetkých štátov mimo EÚ, ako aj krajín patriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a tiež z oblastí s vysokou incidenciou nákazy sa budú musieť pri vstupe do krajiny preukázať negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Rakúsko pritom nebude uznávať výsledky samotestov na koronavíurus.



Za oblasti s vysokou incidenciou nákazy Rakúsko považuje okrem Slovenska, Česka a Maďarska aj Bulharsko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko, Maltu, Poľsko, Slovinsko, Švédsko a Cyprus. Rakúsko tiež pre zhoršenú epidemiologickú situáciu vyškrtlo zo zoznamu krajín s nízkou mierou nákazy Nórsko. Aktuálne medzi nízkorizikové krajiny čo sa týka šírenia infekcie Viedeň radí Austráliu, Island, Nový Zéland, Singapur, Južnú Kóreu a Vatikán.



Pre pendlerov zo štátov EÚ a krajín EHP, ktoré nie sú zaradené medzi oblasti s vysokou incidenciou nákazy, bude naďalej stačiť test, ktorý nie je starší ako týždeň.



Ak cestujúci nebudú mať na hraniciach k dispozícii test alebo príslušné lekárske potvrdenie, budú musieť bezodkladne - v priebehu 24 hodín - podstúpiť PCR alebo antigénový test. Pravidelní pendleri budú musieť navyše vyplniť elektronický registračný formulár. Ten je potrebné aktualizovať pri zmene relevantných údajov, najneskôr však každých 28 dní. Dosiaľ bolo nutné formulár vyplniť raz týždenne.