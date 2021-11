Pravidlá pre neočkovaných sprísňujú aj v Dolnom Rakúsku

Viedeň 1. novembra (TASR) - Dolné Rakúsko je v poradí šiestou rakúskou spolkovou krajinou, ktorá vzhľadom na prudko stúpajúce počty nakazených koronavírusom oznámila sprísnené protipandemické opatrenia pre neočkovaných. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Od 8. novembra v Dolnom Rakúsku vstúpi do platnosti tzv. pravidlo 2G v reštauráciách, baroch, nočných kluboch či na väčších zhromaždeniach. Znamená to, že prístup tam majú iba zaočkovaní a osoby vyliečené z covidu. Na mnohých miestach bude povinné aj nosenie respirátorov typu FFP2. Týka sa to napríklad obchodných centier či trhovísk. Posilniť sa majú aj kontroly dodržiavania uvedených opatrení, píše DPA.



Pravidlá pre neočkovaných v piatok sprísnili v Tirolsku, Hornom Rakúsku a Korutánsku a predtým aj v Štajersku a vo Viedni. V rakúskej metropole Viedeň zaviedol takéto sprísnené pravidlá už začiatkom októbra tamojší starosta Michael Ludwig, ktorý zároveň vyzval, aby na celom území krajiny platili rovnaké reštrikcie.



Salzbursko, Vorarlbersko a Burgenland však sprísnenie opatrení pre neočkovaných zatiaľ neoznámili, píše DPA.



Takmer v celom Rakúsku aktuálne platí veľmi vysoké riziko nákazy koronavírusom. V oranžovej farbe covidového semaforu (vysoké riziko nákazy) zostali už len dve spolkové krajiny - Viedeň a Burgenland. Ostatné sú sfarbené na červeno.



V Rakúsku pribudlo za uplynulých 24 hodín 5684 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je mierny pokles v porovnaní s rekordným počtom 6102 prípadov z predchádzajúceho dňa. Za posledný deň pribudlo i 12 obetí, čím doterajší počet úmrtí súvisiacich s koronavírusom stúpol na 11. 357.



Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo v Rakúsku doteraz viac ako 5,9 milióna ľudí, čo je 66,1 percenta populácie. Takmer 5,6 milióna ľudí (62,6 percenta obyvateľov), je plne zaočkovaných.