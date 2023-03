Štrajk zamestnancov Austrian Airlines narušil leteckú dopravu Rakúska

Viedeň 7. marca (TASR) - Dvojhodinový štrajk zamestnancov rakúskej národnej leteckej spoločnosti Austrian Airlines narušil v utorok leteckú dopravu v Rakúsku, pričom meškania letov sa očakávajú aj po zvyšok dňa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Štrajk sa týkal približne 1200 zamestnancov týchto aerolínií, informovalo odborové združenie Vida. Ich krátky protestný odchod z práce je súčasťou rozsiahlejšieho sporu o zvýšenie miezd palubného personálu tejto dcérskej spoločnosti nemeckej Lufthansy.



Austrian Airlines v októbri súhlasili s tým, že svojim zamestnancom zvýšia platy o sedem percent. Odbory však teraz požadujú ešte výraznejšie zvýšenie miezd vzhľadom na vysokú infláciu.



Aerolínie v rámci snáh o riešenie sporu zrušili - skôr ako sa očakávalo - dočasné zníženie platov o 15 percent, ktoré so zamestnancami dohodli koncom roka 2022, teda na vrchole pandémie koronavírusu, keď nastal útlm leteckej dopravy. Vedenie spoločnosti zároveň informovalo, že zamestnanci dostanú aj mimoriadne prémie na pokrytie životných nákladov, a to až do výšky 3000 eur.